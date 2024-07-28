Чергове золото Японії: Абе став дворазовим олімпійським чемпіоном зі дзюдо

Японський дзюдоїст Хіфумі Абе став дворазовим олімпійським чемпіоном.

У фіналі Олімпійських ігор-2024 у ваговій категорії до 66 кг він переміг бразильця Вілліана Ліму. Бронзову нагороду завоювали представник Казахстану Гусман Киргизбаєв та дзюдоїст із Молдови Денис Вієру.

Хіфуме Абе (Японія) Вілліан Ліма (Бразилія) Гусман Киргизбаєв (Казахстан) Денис Вієру (Молдова)

У цій ваговій категорії також змагався українець Богдан Ядов. В 1/16 фіналу він переміг представника Киргистану Кубаничбек Айбек Уулу, проте вже в наступному етапі поступився монголу Йондонперенлею Басхуу.

Зазначимо, що напередодні інший українець Дільшот Халматов також припинив свої виступи на цій стадії. Він програв майбутньому олімпійському чемпіону казаху Єлдосу Сметову в категорії до 60 кг.

Для Японії це вже третє золото на турнірі, та друге у дзюдо. Раніше 31-річна японка Нацумі Цунода здобула золоту медаль у категорії до 48 кг.

Нагадаємо, Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію другого змагального дня Олімпійських ігор-2024.