Чергове золото Японії: Абе став дворазовим олімпійським чемпіоном зі дзюдо
Японський дзюдоїст Хіфумі Абе став дворазовим олімпійським чемпіоном.
У фіналі Олімпійських ігор-2024 у ваговій категорії до 66 кг він переміг бразильця Вілліана Ліму. Бронзову нагороду завоювали представник Казахстану Гусман Киргизбаєв та дзюдоїст із Молдови Денис Вієру.
- Хіфуме Абе (Японія)
- Вілліан Ліма (Бразилія)
- Гусман Киргизбаєв (Казахстан)
- Денис Вієру (Молдова)
У цій ваговій категорії також змагався українець Богдан Ядов. В 1/16 фіналу він переміг представника Киргистану Кубаничбек Айбек Уулу, проте вже в наступному етапі поступився монголу Йондонперенлею Басхуу.
Зазначимо, що напередодні інший українець Дільшот Халматов також припинив свої виступи на цій стадії. Він програв майбутньому олімпійському чемпіону казаху Єлдосу Сметову в категорії до 60 кг.
Для Японії це вже третє золото на турнірі, та друге у дзюдо. Раніше 31-річна японка Нацумі Цунода здобула золоту медаль у категорії до 48 кг.
Нагадаємо, Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію другого змагального дня Олімпійських ігор-2024.