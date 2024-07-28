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В української тенісистки на Олімпійських іграх вкрали кросівки

Андрій Твердохліб — 28 липня, 15:08
В української тенісистки на Олімпійських іграх вкрали кросівки

В української тенісистки Еліни Світоліної зникли кросівки в одній із роздягалень на Олімпійських іграх у Парижі.

Про це в етері Суспільне Спорт, під час трансляцію матчу одеситки проти японки Учідзіми, сказав віцепрезидент ФТУ Юрій Сосновський.

"Еліна залишила кросівки в роздягальні на ніч, напередодні стартового матчу, а вранці їх уже не було. Головною проблемою є не безпосередньо взуття, а ортопедичні устілки, виготовленні саме для неї", — зазначив функціонер.

Нагадаємо, Світоліна грає в 1/32 фіналу з японкою Моюкою Ючідзімою.

Наш сайт веде текстову трансляцію поєдинку. Слідкуйте за подіями змагального дня Олімпіади в нашому онлайні.

Також 28 липня свої поєдинки зіграють Марта Костюк і Даяна Ястремська. А от Ангеліна Калініна змушена була знятися з турніру через хворобу.

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