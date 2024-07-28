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Ядов поступився монголу в 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024

Микола Дендак — 28 липня, 13:39
Ядов поступився монголу в 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024

Український дзюдоїст Богдан Ядов поступився монголу Йондонперенлею Басхуу в 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024 у ваговій категорії до 66 кілограмів.

Зазначимо, що напередодні інший українець Дільшот Халматов також припинив свої виступи на цій стадії. Він поступився майбутньому олімпійському чемпіону казаху Єлдосу Сметову в категорії до 60 кг.

Нагадаємо, на старті змагань Ядов переміг представника Киргистану Кубаничбек Айбек Уулу. Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію другого змагального дня Олімпійських ігор-2024.

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