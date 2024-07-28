14-річна японка Йосідзава стала олімпійською чемпіонкою зі скейтбордингу

14-річна японка Коко Йосідзава здобула золоту медаль з вуличного скейтбордингу на Олімпійських іграх-2024.

Вона завершила фінал із результатом 272.75 балів. На другому місці опинилася її землячка Ліз Акама. У неї в активі 265.95 очок.

Зазначимо, що на Токіо-2024 перемогу в цьому виді спорту здобула японка Момідзі Нісія. На момент перемоги їй було лише 12 років. Другою була її одноліток Раїса Леал, що цього року опинилася на третьому місці.

Нагадаємо, Чемпіон веде текстову трансляцію другого дня Олімпійських ігор-2024.