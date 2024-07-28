Ядов іппоном переміг представника Киргистану на старті Олімпіади-2024

Український дзюдоїст Богдан Ядов переміг представника Киргистану Кубаничбек Айбек Уулу в 1/16 фіналу Олімпійських ігор-2024 у ваговій категорії до 66 кілограмів.

27-річний українець здобув перемогу іппоном. В 1/8 фіналу його суперником буде представник Монголії Йондонперенлей Басхуу.

Зазначимо, що Ядов є чемпіоном Європи 2022 року та переможцем турніру Grand Slam e Парижі 2023 року. У 2014 році він завоював срібло на юнацьких Олімпійських іграх у Китаї.

Окрім Богдана, Україну в дзюдо також представлять Дар’я Білодід (до 57 кг), Єлизавета Литвиненко (до 78 кг) та Христина Гоман (понад 78 кг).

Напередодні вибув з турніру Дільшот Халматов (60 кг), який в 1/8 фіналу поступився казаху Єлдосу Сметову, який у підсумку здобув золоту нагороду Ігор.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію другого змагального дня Олімпійських ігор 2024.