Дебют мрії: Костюк впевнено перемогла Сунь на старті Олімпійських ігор-2024
Перша ракетка України Марта Костюк (19) перемогла представницю Нової Зеландії Лулу Сунь (55) у першому колі Олімпійських ігор-2024.
Матч тривав 1 годину 23 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 6:3.
22-річна киянка не надто вдало увійшла в гру, програвши свою подачу вже у третьому геймі. Але Марта не дозволила суперниці збільшити перевагу, а потім і сама зробила два брейки, завдяки чому виграла пергу партію.
Другий сет Костюк розпочала монструозно, забравши 4 гейми поспіль. Але потім українці не вистачило стабільності, аби довести справу до "баранки". Марта дозволила Сунь відродити інтригу, але все ж не випустила перемогу.
Олімпійські ігри-2024
Париж, Франція
Перше коло, 28 липня
Марта Костюк (Україна) — Лулу Сунь (Нова Зеландія) 6:4, 6:3
Зазначимо, що для Марти це був дебютний матч на Олімпійських іграх. У наступному колі вона зіграє проти переможниці пари Клара Бюрель (Франція) — Катерина Синякова (Чехія).