Південна Корея здобула 10 поспіль золото з командної стрільби з лука на Олімпійських іграх

Жіноча команда Південної Кореї зі стрільби з лука перемогла на Олімпійських іграх-2024 та завоювала 10-те поспіль золото.

У фіналі кореянки в напруженому матчі перемогли збірну Китаю. Поєдинок завершився з рахунком 5:4, все вирішувалося у перестрілці, де команда Південної Кореї виявилася більш влучною.

У матчі за бронзові медалі зустрілися Мексика та Нідерланди, і більш влучними були мексиканки. Вони здолали суперниць з рахунком 6:2 та посіли третє місце.

Зазначимо, що жіночий командний турнір на ОІ проходить з 1988 року, і в кожному з цих розіграшів тріумфували саме представниці Південної Кореї.

Чемпіон веде текстову трансляцію другого дня Олімпійських ігор-2024. Нагадаємо, жіноча збірна України зі стрільби з лука не змогла кваліфікуватися на ОІ в Парижі. Проте українка Вероніка Марченко виступить в особистому жіночому турнірі.