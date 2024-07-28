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Желтяков не пройшов кваліфікацію у півфінал 100-метрівки на Олімпіаді-2024

Микола Дендак — 28 липня, 13:21
Желтяков не пройшов кваліфікацію у півфінал 100-метрівки на Олімпіаді-2024

Українець Олександр Желтяков не пройшов до півфіналу на 100-метрівці на спині на Олімпійських іграх-2024.

У кваліфікації він показав час 54.32 секунди, що є 24-им результатом. Найшвидше дистанцію проплив угорець Хуберт Кош (52.78).

Зазначимо, що для 18-річного Желтякова це дебютна Олімпіада у кар'єрі. 31 липня він також змагатиметься у кваліфікації на дистанції 200 м.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію другого змагального дня Олімпійських ігор-2024.

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