Ксе Ю здобув золото Олімпіади-2024 у стрільбі з пневматичного пістолета

Китаєць Ксе Ю переміг у фіналі Олімпіади-2024 у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів серед чоловіків. Він показав результат 240,9 та здобув третю золоту нагороду для Китаю.

Срібло та бронзу здобули представники Італії Федеріко Ніло Мальдіні і Паоло Монни.

Зазначимо, що представник України Віктор Банькін та Павло Коростильов не змогли подолати кваліфікацію.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію другого змагального дня Олімпійських ігор 2024.