Ксе Ю здобув золото Олімпіади-2024 у стрільбі з пневматичного пістолета
Китаєць Ксе Ю переміг у фіналі Олімпіади-2024 у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів серед чоловіків. Він показав результат 240,9 та здобув третю золоту нагороду для Китаю.
Срібло та бронзу здобули представники Італії Федеріко Ніло Мальдіні і Паоло Монни.
Зазначимо, що представник України Віктор Банькін та Павло Коростильов не змогли подолати кваліфікацію.
Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію другого змагального дня Олімпійських ігор 2024.