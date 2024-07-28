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Ксе Ю здобув золото Олімпіади-2024 у стрільбі з пневматичного пістолета

Олександр Булава — 28 липня, 11:39
Ксе Ю здобув золото Олімпіади-2024 у стрільбі з пневматичного пістолета

Китаєць Ксе Ю переміг у фіналі Олімпіади-2024 у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів серед чоловіків. Він показав результат 240,9 та здобув третю золоту нагороду для Китаю.

Срібло та бронзу здобули представники Італії Федеріко Ніло Мальдіні і Паоло Монни.

Зазначимо, що представник України Віктор Банькін та Павло Коростильов не змогли подолати кваліфікацію.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію другого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Стрільба Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024

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