Ус не пройшла до фіналу Олімпіади з веслувального слалому на байдарці

Українка Вікторія Ус не зуміла вийти у фінал Олімпійських ігор-2024 у веслувальному слаломі на байдарці.

31-річна киянка посіла 18 місце у півфіналі з результатом 120,76. До наступної стадії вийшли лише 12 найкращих спортсменок.

Наступним змаганням для Ус стане кваліфікація у каное. Вона відбудеться у вівторок, 30 липня.

Для Вікторії Ігри-2024 стали третіми поспіль. У 2016 році вона пройшла до півфіналу в байдарці-одиночці, а у 2021-му в Токіо фінішувала в топ-8 на байдарці та каное.