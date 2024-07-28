Американка Гаск виграла олімпійське золото з плавання, випередивши землячку на 4 мілісекунди

Американка Торрі Гаск виграла Олімпійські ігри-2024 у плаванні на 100 метрів батерфляєм. Вона подолала дистанцію за 55,59 секунди.

Друге місце посіла ще одна американка Гретхен Волш, яка відстала на якихось 0,04 секунди. Третьою стала китаянка Фей Чжан, яка пропливла за 56,21 с.

Цікаво, що Гретхен Волш володарка світового рекорду. 15 червня на змаганнях в Індіанополісі вона показала час 55,18 с. У вчорашній кваліфікації вона була близькою до цього результату — 55,38.

Нагадаємо, Чемпіон веде текстову трансляцію другого дня Олімпійських ігор-2024.