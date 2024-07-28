Хмара та Ковальов не змогли напряму вийти у півфінал Олімпіади-2024 в академічному веслуванні

Українські веслувальники Ігор Хмара та Станіслав Ковальов не змогли напряму пробитися у півфінал двійки парної на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Українці посіли 4 місце у попередньому запливі. Для виходу в наступний раунд потрібно було потрапити у топ-2. Путівки здобули пари з Ірландії та Норвегії.

Тепер на українців чекає участь у втішних заїздах, де потрібно буде фінішувати у трійці найкращих свого заїзду для виходу в півфінал.