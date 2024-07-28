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Світоліна впевнено стартувала на Олімпійських іграх-2024

Владислав Уткін — 28 липня, 15:33
Світоліна впевнено стартувала на Олімпійських іграх-2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна (31) перемогла японку Моюку Утідзіму (66) у першому колі Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Поєдинок тривав 1 годину 2 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:1.

Гра розпочалась не на користь Еліни. Перший брейкпойнт за рахунку 1:1 був за японкою. Однак, Світоліна швидко зуміла взяти матч під свій контроль та довести його до переможного кінця.

Олімпійські ігри-2024
Париж, Франція
Перше коло, 28 липня

Еліна Світоліна (Україна) — Моюка Утідзіма (Японія) 6:2, 6:1

У наступному колі Світоліна зіграє проти переможниці пари Джессіка Пегула (США, 6) — Вікторія Голубич (Швейцарія, 79).

Напередодні стало відомо, що інша українка Ангеліна Калініна знялась зі змагань через хворобу. Сьогодні, 28 липня, Марта Костюк та Даяна Ястремська також розпочнуть виступ на Олімпіаді.

Нагадаємо, Чемпіон веде текстову трансляцію другого дня Олімпійських ігор-2024.

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