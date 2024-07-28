Кореянка з олімпійським рекордом виграла золото у стрільбі з пневматичного пістолета
О Є Джин, представниця Південної Кореї, побила олімпійський рекорд у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів серед жінок на Іграх-2024.
Джин перевершила попередній рекорд на 2,9 бала, встановлений росіянкою Віталіною Бацарашкіною (241,3) на Олімпійських іграх 2020 в Токіо.
Кореянка здобула золоту медаль із результатом у 243,2 бала. Срібло забрала її землячка Кім Єджі (241,3), а бронзу виграла Ману Бекер з Індії (221,7)
Раніше ми повідомляли про світовий рекорд іншої представниці Південної Кореї у стрільбі з лука.