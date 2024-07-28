Мартіненьї сенсаційно виграв заплив на 100 метрів брасом, Піті та Фінк розділили срібло

Італійський плавець Ніколо Мартіненьї завоював золото Олімпійських ігор-2024 у запливі на 100 метрів брасом.

Мартіненьї випередив світового та олімпійського рекордсмена з Великої Британії Адама Піті та американця Ніка Фінка на 2 соті секунди — 59,03 та 59,05. Зазначимо, що Піті та Фінк обидва завоювали срібну нагороду Олімпіади.

Напередодні Леон Маршан з олімпійським рекордом виграв заплив на 400 метрів комплексом. Також американка Торрі Гаск несподівано виграла Олімпійські ігри-2024 у плаванні на 100 метрів батерфляєм

Нагадаємо, що змагання з плавання на Іграх-2024 року проходитиме з 27 липня по 9 серпня на "Арені Дефан", а також у річці Сена. Програма Олімпійських ігор-2024 з плавання складається з 37 дисциплін (по 18 у чоловіків і жінок та 1 змішана), зокрема, два марафони на відкритій воді завдовжки 10 км.