Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 березня, у межах 27 туру англійської Прем'єр-ліги відбудеться один матч

Зокрема, Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, зіграє з Шеффілдом.

Розклад матчів 27 туру АПЛ на 4 березня:

22:00 Шефілд Юнайтед - Арсенал

Раніше повідомлялося, що Зінченко може повернутися на поле в матчі з "клинками".

Нагадаємо, що український захисник пропускав чотири останні гри "канонірів" через проблеми з литковим м‘язом.

У поточному сезоні Зінченко провів 27 матчів, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

Напередодні Евертон із Віталієм Миколенком зазнав поразки від Вест Гема, а Борнмут Іллі Забарного на виїзді переміг Бернлі.