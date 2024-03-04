Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4 березня, у межах 27 туру англійської Прем'єр-ліги відбудеться один матч
Зокрема, Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, зіграє з Шеффілдом.
Розклад матчів 27 туру АПЛ на 4 березня:
- 22:00 Шефілд Юнайтед - Арсенал
Раніше повідомлялося, що Зінченко може повернутися на поле в матчі з "клинками".
Нагадаємо, що український захисник пропускав чотири останні гри "канонірів" через проблеми з литковим м‘язом.
У поточному сезоні Зінченко провів 27 матчів, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.
Напередодні Евертон із Віталієм Миколенком зазнав поразки від Вест Гема, а Борнмут Іллі Забарного на виїзді переміг Бернлі.