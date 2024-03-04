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Арсенал Зінченка завітає в гості до Шеффілда: розклад матчів АПЛ

Сьогодні 08:39 115 0
Арсенал Зінченка завітає в гості до Шеффілда: розклад матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко, #Шеффілд Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 березня, у межах 27 туру англійської Прем'єр-ліги відбудеться один матч

Зокрема, Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, зіграє з Шеффілдом.

Розклад матчів 27 туру АПЛ на 4 березня:

  • 22:00 Шефілд Юнайтед - Арсенал

Раніше повідомлялося, що Зінченко може повернутися на поле в матчі з "клинками".

Нагадаємо, що український захисник пропускав чотири останні гри "канонірів" через проблеми з литковим м‘язом.

У поточному сезоні Зінченко провів 27 матчів, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

Напередодні Евертон із Віталієм Миколенком зазнав поразки від Вест Гема, а Борнмут Іллі Забарного на виїзді переміг Бернлі.

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