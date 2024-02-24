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Зінченко не потрапив у заявку Арсенала на матч проти Ньюкасла

Українець відновлюється від травми
Сьогодні 21:49 118 0
Зінченко не потрапив у заявку Арсенала на матч проти Ньюкасла
Фото - Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Арсенал прийме Ньюкасл у 26 турі англійської Прем'єр-ліги.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко не потрапив у заявку команди на гру. Оборонець пропускав три останні гри Арсенала через проблеми з литковим м‘язом.

У поточному сезоні Зінченко провів 27 матчів, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

Початок матчу о 22:00.

Напередодні Арсенал поступився Порту в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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