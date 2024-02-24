Зінченко не потрапив у заявку Арсенала на матч проти Ньюкасла

Українець відновлюється від травми

Джерело - Чемпіон.

Арсенал прийме Ньюкасл у 26 турі англійської Прем'єр-ліги.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко не потрапив у заявку команди на гру. Оборонець пропускав три останні гри Арсенала через проблеми з литковим м‘язом.

У поточному сезоні Зінченко провів 27 матчів, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

Початок матчу о 22:00.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



Just the one change from midweek ⏳



Let's make it count, Gunners 👊 pic.twitter.com/GIXdeu46fX — Arsenal (@Arsenal) February 24, 2024

Напередодні Арсенал поступився Порту в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.