Зінченко не потрапив у заявку Арсенала на матч проти Ньюкасла

Джерело - Чемпіон.
Арсенал прийме Ньюкасл у 26 турі англійської Прем'єр-ліги.
Український захисник Арсенала Олександр Зінченко не потрапив у заявку команди на гру. Оборонець пропускав три останні гри Арсенала через проблеми з литковим м‘язом.
У поточному сезоні Зінченко провів 27 матчів, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.
Початок матчу о 22:00.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) February 24, 2024
Just the one change from midweek ⏳
Let's make it count, Gunners 👊 pic.twitter.com/GIXdeu46fX
Напередодні Арсенал поступився Порту в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.