Джерело - Football London.
Захисник Арсенала Олександр Зінченко може повернутися на поле в матчі 27 туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед.
Про це розповів головний тренер команди Мікель Артета.
"Томас Партей провів 3 чи 4 тренування поспіль. Він повинен бути частиною команди в понеділок. Зінченко та Томіясу можуть потрапити до складу Зінченко та Томіясу, але нам доведеться почекати та подивитися. Особливо під час тренувань в суботу та неділю", - сказав Артета.
Поєдинок Шеффілд Юнайтед - Арсенал відбудеться 4 березня, о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що Олександр Зінченко пропускав чотири останні гри "канонірів" через проблеми з литковим м‘язом.
У поточному сезоні Зінченко провів 27 матчів, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.