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Зінченко може зіграти в матчі з Шеффілд Юнайтед, - Артета

Тренер Арсенала розповів про кадрову ситуацію в команді
Сьогодні 20:51 98 0
Зінченко може зіграти в матчі з Шеффілд Юнайтед, - Артета
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Мікель Артета, #Олександр Зінченко, #Шеффілд Юнайтед

Джерело - Football London.

Захисник Арсенала Олександр Зінченко може повернутися на поле в матчі 27 туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед.

Про це розповів головний тренер команди Мікель Артета.

"Томас Партей провів 3 чи 4 тренування поспіль. Він повинен бути частиною команди в понеділок. Зінченко та Томіясу можуть потрапити до складу Зінченко та Томіясу, але нам доведеться почекати та подивитися. Особливо під час тренувань в суботу та неділю", - сказав Артета.

Поєдинок Шеффілд Юнайтед - Арсенал відбудеться 4 березня, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко пропускав чотири останні гри "канонірів" через проблеми з литковим м‘язом.

У поточному сезоні Зінченко провів 27 матчів, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

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