Захисник Арсенала Олександр Зінченко може повернутися на поле в матчі 27 туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед.

Про це розповів головний тренер команди Мікель Артета.

"Томас Партей провів 3 чи 4 тренування поспіль. Він повинен бути частиною команди в понеділок. Зінченко та Томіясу можуть потрапити до складу Зінченко та Томіясу, але нам доведеться почекати та подивитися. Особливо під час тренувань в суботу та неділю", - сказав Артета.