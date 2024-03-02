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Евертон із Миколенком поступився Вест Гему, Челсі з Мудриком розписав мирову з Брентфордом Ярмолюка: результати матчів АПЛ

Результати матчів 27 туру Англійської Прем'єр-ліги за 2 березня
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Евертон із Миколенком поступився Вест Гему, Челсі з Мудриком розписав мирову з Брентфордом Ярмолюка: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Евертон, #Віталій Миколенко, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 березня, відбулося 7 матчів у межах 27 туру АПЛ.

Зокрема, Евертон із Віталієм Миколенком зазнав поразки від Вест Гема. Українець відіграв увесь поєдинок. Загалом Миколенко провів за "ірисок" 27 матчів у цьому сезоні, в яких відзначився двома голами.

Також Челсі зіграв унічию з Брентфордом. Півзахисник лондонців Михайло Мудрик вийшов на поле на 71-й хвилині гри. У нинішньому сезоні Мудрик забив 5 голів та віддав 3 гольових передачі у 27 поєдинках в усіх турнірах. Хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк замінив Віталія Янельта на 87-й хвилині матчу. Для українського хавбека ця гра стала 18 в сезоні.

Чемпіонат Англії - АПЛ
27 тур, 2 березня

Брентфорд - Челсі 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Джексон, 1:1 - 50 Расмуссен, 2:1 - 69 Вісса, 2:2 - 83 Дісасі

Евертон - Вест Гем 1:3 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Бету, 1:1 - 62 Зума, 1:2 - 90+1 Соучек, 1:3 - 90+5 Альварес,

Ноттінгем - Ліверпуль 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+9 Нуньєс

Ньюкасл Юнайтед - Вулвергемптон 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Ісак, 2:0 - 33 Гордон, 3:0 - 90+2 Лівраменто

Тоттенгем - Крістал Пелес 3:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Езе, 1:1 - 77 Вернер, 2:1 - 80 Ромеро, 3:1 - 88 Сон

Фулгем - Брайтон 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Вілсон, 2:0 - 32 Муніз, 3:0 - 90+1 Траоре

Лутон - Астон Вілла 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Воткінс, 0:2 - 38 Воткінс, 1:2 - 66 Чонг, 2:2 - 72 Морріс, 2:3 - 89 Дінь

Нагадаємо, що український воротар Реала Андрій Лунін може наступний сезон розпочати в клубі англійської Прем'єр-ліги.

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