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Борнмут Забарного на виїзді переміг Бернлі в 27 турі АПЛ

Голами відзначилися Клюйверт та Семеніо
Сьогодні 17:13 127 0
Борнмут Забарного на виїзді переміг Бернлі в 27 турі АПЛ
Фото Getty Images
#Бернлі, #Борнмут, #Ілля Забарний

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 березня, в 27 турі англійської Прем’єр-ліги Борнмут на виїзді здобув перемогу над Бернлі.

Матч завершився з рахунком 2:0. Голами відзначилися Клюйверт та Семеніо.

Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв увесь матч. 

Борнмут після зіграної гри перебуває на 13 місці (31 бал). Бернлі залишився на передостанній сходинці в турнірній таблиці АПЛ (13 очок)

Чемпіонат Англії - АПЛ
27 тур, 3 березня

Бернлі - Борнмут 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Клюйверт, 0:2 - 88 Семеніо

Нагадаємо, у минулому матчі Борнмут поступився Лестеру  в Кубку Англії, Забарний отримав непогану оцінку.

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