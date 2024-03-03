Борнмут Забарного на виїзді переміг Бернлі в 27 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 березня, в 27 турі англійської Прем’єр-ліги Борнмут на виїзді здобув перемогу над Бернлі.
Матч завершився з рахунком 2:0. Голами відзначилися Клюйверт та Семеніо.
Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв увесь матч.
Борнмут після зіграної гри перебуває на 13 місці (31 бал). Бернлі залишився на передостанній сходинці в турнірній таблиці АПЛ (13 очок)
Чемпіонат Англії - АПЛ
27 тур, 3 березня
Бернлі - Борнмут 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 13 Клюйверт, 0:2 - 88 Семеніо
Нагадаємо, у минулому матчі Борнмут поступився Лестеру в Кубку Англії, Забарний отримав непогану оцінку.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!