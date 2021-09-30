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Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група E

Сьогодні 14:33 929 0
Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група E
#Ліга чемпіонів, #Динамо, #Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Як відомо, київське Динамо потрапило до групи E Ліги чемпіонів 2021/22. Суперниками киян на груповому етапі стали португальська Бенфіка, німецька Баварія та іспанська Барселона. Розпочали свій єврокубковий шлях підопічні Луческу поєдинком у Києві з Бенфікою Романа Яремчука, 14 вересня.

Турнірна таблиця групи E

Розклад групи

1 тур, 14 вересня

22:00. Динамо – Бенфіка 0:0 [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Барселона - Баварія 0:3 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

2 тур, 29 вересня

22:00. Баварія – Динамо 5:0 [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Бенфіка - Барселона 3:0 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

3 тур, 20 жовтня

19:45. Барселона – Динамо [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Бенфіка - Баварія [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

4 тур, 2 листопада

22:00. Динамо – Барселона [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Баварія - Бенфіка [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

5 тур, 23 листопада

19:45. Динамо – Баварія [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Барселона - Бенфіка [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

6 тур, 8 грудня

22:00. Бенфіка – Динамо [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Баварія - Барселона [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

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