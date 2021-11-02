Ліга чемпіонів. Динамо - Барселона: матч-центр

Джерело - Чемпіон.
2 листопада на НСК Олімпійському в Києві відбудеться матч четвертого туру Ліги чемпіонів-2021/22 Динамо - Барселона. Поєдинок стартує о 22:00 за київським часом.
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Віктор Леоненко пригадав гру Динамо - Барселона в 1993-го.
Читайте наш анонс і прогноз на матч Динамо - Барселона.
Мірча Луческу:
"Невже на гру із Барселоною треба мотивувати когось? Я чув тут питання, що вони не мають того гравця, не мають іншого. Барселона це Барселона. Будь-який гравець, який приїхав сюди, є якісним. У нас немає гравця, за якого відступні мільярд, а у них є. Ми маємо хороших якісних гравців, завтра ми це побачимо.
Відсутність Піке компенсує Гарсія, який також добре грає. Це майбутнє Барселони. Він набагато молодший і хороший гравець, а Агуеро не особливо грав останнім часом. Тому сказати, що його відсутність - це проблема...
Тим більше, що є Депай, який на цей час є ударною силою команди. Грає добре та забиває. Звісно, далася взнаки на весь клуб відсутність Мессі. З його відходом втратила у плані психології вся команда. І у нас відсутні Попов та Бєсєдін, найважливіші гравці для нашої команди. Відсутність одного-двох гравців нічого не змінює у плані гри, грає Динамо проти Барселони. Я впевнений, що ми зіграємо добрий матч завтра".
Роберто Моралес — про тренерські зміни в Барселоні, Рональда Кумана, Сержі Бархуана та Чаві Ернандеса. Читайте в ексклюзиві.
Поєдинок розсудить румунська бригада арбітрів на чолі з Овідіу Хацеганом.
Жерар Піке не зіграє проти Динамо.
Нападник Барселони Серхіо Агуеро залишиться в лікарні на декілька днів для обстеження серця. Про це повідомляє Marca. 33-річного форварда замінили у матчі Ла-Ліги з Алавесом (1:1) на 41-й хвилині через дискомфорт у грудях.
Барселона зіграла внічию із Алаваесом у черговому турі Ла Ліги. Огляд матчу:
Мірча Луческу після гри проти Маріуполя:
"Дуже злий на гравців, команду. І зараз, і у матчі на Кубок повелися як любителі, а не професіонали. Замість того, щоб забивати, контролювати перебіг гри – розслабилися, грали як хотіли, кожен тягнув ковдру на себе, кожен хотів забити. Вийшло те, що вийшло. Нервова кінцівка.
Могли закінчити і 5:1, і 6:1. Але моменти, які були, а їх було багато, кожен трактував так, як хотів. І трактували неправильно. Було багато егоїзму із боку моїх гравців на полі. Це те, що мені сподобалося у цих двох матчах. Ми розберемося з цим, обговоримо.
Також незадоволений гравцями, які виходили на заміну. Замість того, щоб додати щось у грі – вони навпаки так само спокійно вийшли. У нас не вийшла гра".
Динамо обіграло Маріуполь у 13 турі УПЛ. Огляд матчу:
Барселона оголосила ім'я нового наставника команди.
Динамо обмежило доступ на трибуни під час матчу проти Барселони у зв’язку із введенням "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки на території міста Києва. Читайте детальніше про це.
Ключовий гравець Барселони пропустить матч проти Динамо.
Поточна ситуація у групі E:
Очний поєдинок третього туру завершився із рахунком 1:0 на користь Барселони.