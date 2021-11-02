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Ліга чемпіонів. Динамо - Барселона: матч-центр

Сьогодні 10:35 3641 0
Матч відбудеться у Києві
Ліга чемпіонів. Динамо - Барселона: матч-центр
#Ліга чемпіонів, #Динамо, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

2 листопада на НСК Олімпійському в Києві відбудеться матч четвертого туру Ліги чемпіонів-2021/22 Динамо - Барселона. Поєдинок стартує о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Віктор Леоненко пригадав гру Динамо - Барселона в 1993-го.

Читайте наш анонс і прогноз на матч Динамо - Барселона.

Мірча Луческу:

"Невже на гру із Барселоною треба мотивувати когось? Я чув тут питання, що вони не мають того гравця, не мають іншого. Барселона це Барселона. Будь-який гравець, який приїхав сюди, є якісним. У нас немає гравця, за якого відступні мільярд, а у них є. Ми маємо хороших якісних гравців, завтра ми це побачимо.

Відсутність Піке компенсує Гарсія, який також добре грає. Це майбутнє Барселони. Він набагато молодший і хороший гравець, а Агуеро не особливо грав останнім часом. Тому сказати, що його відсутність - це проблема...

Тим більше, що є Депай, який на цей час є ударною силою команди. Грає добре та забиває. Звісно, ​​далася взнаки на весь клуб відсутність Мессі. З його відходом втратила у плані психології вся команда. І у нас відсутні Попов та Бєсєдін, найважливіші гравці для нашої команди. Відсутність одного-двох гравців нічого не змінює у плані гри, грає Динамо проти Барселони. Я впевнений, що ми зіграємо добрий матч завтра".

Роберто Моралес — про тренерські зміни в Барселоні, Рональда Кумана, Сержі Бархуана та Чаві Ернандеса. Читайте в ексклюзиві.

Поєдинок розсудить румунська бригада арбітрів на чолі з Овідіу Хацеганом.

Жерар Піке не зіграє проти Динамо.

Нападник Барселони Серхіо Агуеро залишиться в лікарні на декілька днів для обстеження серця. Про це повідомляє Marca. 33-річного форварда замінили у матчі Ла-Ліги з Алавесом (1:1) на 41-й хвилині через дискомфорт у грудях.

Барселона зіграла внічию із Алаваесом у черговому турі Ла Ліги. Огляд матчу:

Мірча Луческу після гри проти Маріуполя:

"Дуже злий на гравців, команду. І зараз, і у матчі на Кубок повелися як любителі, а не професіонали. Замість того, щоб забивати, контролювати перебіг гри – розслабилися, грали як хотіли, кожен тягнув ковдру на себе, кожен хотів забити. Вийшло те, що вийшло. Нервова кінцівка.

Могли закінчити і 5:1, і 6:1. Але моменти, які були, а їх було багато, кожен трактував так, як хотів. І трактували неправильно. Було багато егоїзму із боку моїх гравців на полі. Це те, що мені сподобалося у цих двох матчах. Ми розберемося з цим, обговоримо.

Також незадоволений гравцями, які виходили на заміну. Замість того, щоб додати щось у грі – вони навпаки так само спокійно вийшли. У нас не вийшла гра".

Динамо обіграло Маріуполь у 13 турі УПЛ. Огляд матчу:

Барселона оголосила ім'я нового наставника команди.

Динамо обмежило доступ на трибуни під час матчу проти Барселони у зв’язку із введенням "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки на території міста Києва. Читайте детальніше про це.

Ключовий гравець Барселони пропустить матч проти Динамо.

Поточна ситуація у групі E:

Очний поєдинок третього туру завершився із рахунком 1:0 на користь Барселони.

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