Барселона - Динамо 1:0. Огляд матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів Барселона вдома обіграла Динамо.
Ліга чемпіонів
Група Е, 3 тур
20 жовтня
Барселона - Динамо 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Піке
Барселона: тер Штеген - Мінгеса (Коутіньо, 46), Піке, Ленгле, Альба - Гаві (Серхі Роберто, 69), Бускетс, Ф. де Йонг - Дест, Л. де Йонг (Фаті, 46), Депай (Агуеро, 75)
Динамо: Бущан - Кендзьора (Тимчик, 78), Забарний, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Циганков (Караваєв, 85), Буяльський (Рамірес, 85), де Пена (Вітіньо, 61) - Супряга (Гармаш, 61)
Попередження: де Йонг, 90.
Нагадаємо, Реал розгромив Шахтар.