Динамо - Бенфіка: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпiон.

Ліга чемпіонів, груповий етап 14 вересня Динамо (Київ) - Бенфіка (Лісабон) НСК Олімпійський, 22:00

14 вересня в 1-му турі Ліги чемпіонів київське Динамо прийме Бенфіку. Зустріч відбудеться на стадіоні НСК Олімпійський, початок - о 22:00.

Динамо

Київське Динамо потрапило в груповий етап Ліги чемпіонів на пряму, оскільки в минулому сезоні оформило чемпіонський титул, випередивши Шахтар.

Новий сезон "синьо-білі" в цілому теж почали успішно, адже в семи турах УПЛ набрали 19 очок і посідають перше місце в турнірній таблиці.

Переможна серія підопічних Мірчі Луческу налічує три матчі, в яких вони по черзі обіграли Десну (4:0), Колос (7:0) і Металіст 1925 (2:0).

Ймовірною проблемою для біло-синіх може стати відсутність ігрової практики з суперниками класом вище. Все-таки через матчі в УПЛ досить важко підготуватися до суперників рівня Баварії, Барселони і Бенфіки. Якщо взагалі можливо ...Але варто відзначити, що в середині серпня кияни знайшли час для того, щоб провести контрольну зустріч з міланським Інтером, якому поступилися з рахунком 0:3.

Останні матчі Динамо:

УПЛ Металіст 1925 - Динамо 0:2

УПЛ Динамо - Колос 7:0

УПЛ Динамо - Десна 4:0

УПЛ Інгулець - Динамо 1:1

КМ Інтер - Динамо 3:0

Бенфіка

Бенфіці довелося постаратися, щоб відібратися в груповий етап Ліги чемпіонів, оскільки вона пройшла два раунди кваліфікації.

Спочатку "орли" досить легко пройшли московський Спартак (2:0 і 2:0), а ось потім здолали ПСВ (2:1 і 0:0).

У чемпіонаті Португалії команда Жорже Жезуша впевнено лідирує, маючи на своєму рахунку 15 набраних очок в п'яти турах.В єдиному вересневому матчі лісабонці розгромили Санта-Клару (5:0).

Не можна пройти повз той факт, що в складі Бенфіки виступає ексфорвард Динамо Роман Яремчук. У Києві не повірили в талант українця, той відправився до Бельгії, де за кілька років став одним з найкращих нападників місцевого чемпіонату. Не забарився логічний трансфер в Бенфіку, вже в Португалії 25-річний гравець заграв ще краще. У шести матчах за новий клуб чотири голи і дві результативні передачі.

Останні матчі Бенфіки

ЛП Санта-Клара - Бенфіка 0:5

ЛП Бенфіка - Тондела 2:1

ЛЧ ПСВ - Бенфіка 0:0

ЛП Жил Вісенте - Бенфіка 0:2

ЛЧ Бенфіка - ПСВ 2:1

Особисті зустрічі

Динамо і Бенфіка перетиналися чотири рази і останні два матчі були досить недавно. У сезоні-2016/2017 кияни та лісабонці так само потрапили в одну групу Ліги чемпіонів, і Динамо двічі програло - 0:2 вдома і 0:1 на виїзді.

Пряма мова

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Мірча Луческу (головний тренер Динамо):

Жорже Жезуш (головний тренер Бенфіки):

"Я дуже радий, що Бенфіка зіграє в групі Ліги чемпіонів. Це наше місце. Динамо я оцінюю на тому ж рівні, що і Баварію з Барселоною. 5 гравців киян вийшли в старті України на матч з Францією, який завершився внічию. Це багато про що говорить. Однак у Бенфіки є все, щоб виходити без страху і перемагати цього суперника".

Факти

- Київське Динамо зберегло ворота в недоторканності в кожній з чотирьох домашніх ігор сезону;

- Бенфіка пропустила тільки в трьох з восьми матчів;

- У складі Бенфіки грає вихованець Динамо Роман Яремчук;

- Бенфіка шість разів гостювала на Україні - по три перемоги і поразки;

- Раніше кияни провели 11 домашніх матчів проти представників Португалії в єврокубках - по чотири перемоги і поразки, а також три нічиїх;

- В дев'яти матчах нового сезону підопічні Жорже Жезуша не зазнали жодної поразки.

Прогноз букмекерів

У майбутньому матчі спеціалісти віддають перевагу гостям: перемога Бенфіки - 2.36, перемога Динамо - 3.35, нічия - 3.40.

Прогноз Чемпіона

Перемога Бенфіки 2:0