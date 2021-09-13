Динамо - Бенфіка: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпiон.
|Ліга чемпіонів, груповий етап
|14 вересня
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Динамо (Київ) - Бенфіка (Лісабон)
|НСК Олімпійський, 22:00
14 вересня в 1-му турі Ліги чемпіонів київське Динамо прийме Бенфіку. Зустріч відбудеться на стадіоні НСК Олімпійський, початок - о 22:00.
Динамо
Київське Динамо потрапило в груповий етап Ліги чемпіонів на пряму, оскільки в минулому сезоні оформило чемпіонський титул, випередивши Шахтар.
Новий сезон "синьо-білі" в цілому теж почали успішно, адже в семи турах УПЛ набрали 19 очок і посідають перше місце в турнірній таблиці.
Переможна серія підопічних Мірчі Луческу налічує три матчі, в яких вони по черзі обіграли Десну (4:0), Колос (7:0) і Металіст 1925 (2:0).
Ймовірною проблемою для біло-синіх може стати відсутність ігрової практики з суперниками класом вище. Все-таки через матчі в УПЛ досить важко підготуватися до суперників рівня Баварії, Барселони і Бенфіки. Якщо взагалі можливо ...Але варто відзначити, що в середині серпня кияни знайшли час для того, щоб провести контрольну зустріч з міланським Інтером, якому поступилися з рахунком 0:3.
Останні матчі Динамо:
УПЛ Металіст 1925 - Динамо 0:2
УПЛ Динамо - Колос 7:0
УПЛ Динамо - Десна 4:0
УПЛ Інгулець - Динамо 1:1
КМ Інтер - Динамо 3:0
Бенфіка
Бенфіці довелося постаратися, щоб відібратися в груповий етап Ліги чемпіонів, оскільки вона пройшла два раунди кваліфікації.
Спочатку "орли" досить легко пройшли московський Спартак (2:0 і 2:0), а ось потім здолали ПСВ (2:1 і 0:0).
У чемпіонаті Португалії команда Жорже Жезуша впевнено лідирує, маючи на своєму рахунку 15 набраних очок в п'яти турах.В єдиному вересневому матчі лісабонці розгромили Санта-Клару (5:0).
Не можна пройти повз той факт, що в складі Бенфіки виступає ексфорвард Динамо Роман Яремчук. У Києві не повірили в талант українця, той відправився до Бельгії, де за кілька років став одним з найкращих нападників місцевого чемпіонату. Не забарився логічний трансфер в Бенфіку, вже в Португалії 25-річний гравець заграв ще краще. У шести матчах за новий клуб чотири голи і дві результативні передачі.
Останні матчі Бенфіки
ЛП Санта-Клара - Бенфіка 0:5
ЛП Бенфіка - Тондела 2:1
ЛЧ ПСВ - Бенфіка 0:0
ЛП Жил Вісенте - Бенфіка 0:2
ЛЧ Бенфіка - ПСВ 2:1
Особисті зустрічі
Динамо і Бенфіка перетиналися чотири рази і останні два матчі були досить недавно. У сезоні-2016/2017 кияни та лісабонці так само потрапили в одну групу Ліги чемпіонів, і Динамо двічі програло - 0:2 вдома і 0:1 на виїзді.
Пряма мова
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Мірча Луческу (головний тренер Динамо):
Жорже Жезуш (головний тренер Бенфіки):
"Я дуже радий, що Бенфіка зіграє в групі Ліги чемпіонів. Це наше місце. Динамо я оцінюю на тому ж рівні, що і Баварію з Барселоною. 5 гравців киян вийшли в старті України на матч з Францією, який завершився внічию. Це багато про що говорить. Однак у Бенфіки є все, щоб виходити без страху і перемагати цього суперника".
Факти
- Київське Динамо зберегло ворота в недоторканності в кожній з чотирьох домашніх ігор сезону;
- Бенфіка пропустила тільки в трьох з восьми матчів;
- У складі Бенфіки грає вихованець Динамо Роман Яремчук;
- Бенфіка шість разів гостювала на Україні - по три перемоги і поразки;
- Раніше кияни провели 11 домашніх матчів проти представників Португалії в єврокубках - по чотири перемоги і поразки, а також три нічиїх;
- В дев'яти матчах нового сезону підопічні Жорже Жезуша не зазнали жодної поразки.
Прогноз букмекерів
У майбутньому матчі спеціалісти віддають перевагу гостям: перемога Бенфіки - 2.36, перемога Динамо - 3.35, нічия - 3.40.
Прогноз Чемпіона
Перемога Бенфіки 2:0