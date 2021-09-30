Баварія - Динамо 5:0. Огляд матчу

Огляд матчу Баварія - Динамо

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років київське Динамо на виїзді програло Баварії.

Ліга чемпіонів-2021/22

Група Е

2 тур, 29 вересня

Баварія - Динамо 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Левандовський (пен), 2:0 - 27 Левандовський, 3:0 - 68 Гнабрі, 4:0 - 74 Сане, 5:0 - 87 Чупо-Мотінг

Баварія: Ноєр, Зюле, Упамекано, Ернандес, Девіс (Павар 70), Кімміх, Горетцка (Забітцер 80), Гнабрі (Мусіала 70), Мюллєр, Сане (Сарр 80), Левандовський (Чупо-Мотінг 79)

Динамо: Бущан, Тимчик (Кендзьора 46), Забарний, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв 46), Андрієвський, Циганков (Караваєв 70), Де Пена, Гармаш (Супряга 70)

Попередження: Ернандес 90+1 - Тимчик 37.

Раніше, Динамо розгромило Баварію в Юнацькій лізі УЄФА.