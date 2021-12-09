Рахунок у матчі відкрив Яремчук

Джерело - Чемпіон.

У матчі шостого туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років київське Динамо на виїзді програло Бенфіці.

Ліга чемпіонів-2021/22

Група Е

6 тур, 8 грудня

Бенфіка - Динамо 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Яремчук, 2:0 - 22 Жілберту

Бенфіка: Влаходімос, Вертонген, Отаменді, Алмейда (к), Грімальдо, Маріу (Таарабт), Вайгль, Піцци (Евертон 59), Жілберту (Лазаро 73), Яремчук (Нуньєс 82), Сілва (Бернарду 82)

Динамо: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарний, Тимчик, Шапаренко, Сидорчук (к) (Андрієвський 86), Буяльський, Вербич (Де Пена 64), Гармаш (Рамірес 79), Циганков (Караваєв 79)

Попередження: Грімальдо 24 - Забарний 30, Вербіч 36, Циганков 44.