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Ліга чемпіонів. Барселона - Динамо: матч-центр

Сьогодні 11:28 2017 0
Матч відбудеться у Барселоні
Ліга чемпіонів. Барселона - Динамо: матч-центр

20 жовтня на Камп Ноу відбудеться матч третього туру Ліги Чемпіонів-2021/22 Барселона - Динамо. Поєдинок стартує о 19:45 за Києвом.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один з найкращих в історії Динамо. ВІДЕО.

Динамо лише одного разу перемагало Барселону в Іспанії. Згадуємо історію протистоянь між командами.

Читайте наш анонс і прогноз на матч Барселона - Динамо.

Мірча Луческу:

"Це незвичайний сезон. Майже всі ТОП-клуби після двох стартових турів Ліги чемпіонів потребують перемог. Не тільки Барселоні необхідні очки, але і ми їх потребуємо.

Те, що відбувається в Барселоні, – це нормально в умовах побудови нової команди. Зберегти команду завжди легше, ніж будувати заново. Тому Барселоні зараз потрібен час. Куман зараз переживає найскладніший тренерський період, який може бути в футболі. Період, коли закінчився цикл, на місце досвідчених майстерних гравців приходить молодь, і потрібно заново будувати команду, терпіти. Наразі я не бачу іншого тренера, який може впоратися краще, ніж Куман.

У каталонців багато молодих перспективних гравців, але для прогресу їм необхідні командні результати. Зрозуміло, що команда будується не тільки з молодих гравців, потрібні і досвідчені виконавці. Думаю, що прихід Агуеро, який має величезний досвід у міжнародних матчах, дасть новий імпульс молодим гравцям і допоможе їм у розвитку.

Я згоден із Куманом, що Барселоні буде складно розраховувати на щось у цьому сезоні Ліги чемпіонів. Команди в цьому турнірі дуже потужні та сильні. Він дуже ризикує, використовуючи молодих гравців. Це було видно в матчі з Баварією. Залишається побажати уболівальникам каталонців зберігати терпіння щодо Кумана та результатів команди".

Динамо приземлилося у столиці Каталонії:

Головним арбітром цього поєдинку призначений Клеман Тюрпен із Франції. Його асистентами будуть співвітчизники Ніколя Дано та Сіріль Гренгор, а четвертим арбітром буде Жеремі Піньяр.

Читайте наш анонс і прогноз на цей матч.

Рональд Куман:

"Ла Ліга або Ліга чемпіонів? Найважливіший матч - наступний. Наша ситуація в чемпіонаті Іспанії дуже залежить від результатів зустрічей з Валенсією і Реалом.

Ми розуміємо, що нам потрібно брати 6 очок в матчах з Динамо в Лізі чемпіонів. Нас чекає дуже цікавий тиждень".

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

Півзахисник Барселони Педрі ризикує пропустити матч.

Поточна ситуація в групі E:

Минулого сезону ці команди також грали в одній групі Ліги чемпіонів. В обох матчах перемогу святкував каталонський клуб - 2:1 у Барселоні та 4:0 у Києві.

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