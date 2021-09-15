Динамо - Бенфіка 0:0. Огляд матчу

Огляд матчу Динамо - Бенфіка

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років київське Динамо зіграло внічию з португальською Бенфікою.

Ліга чемпіонів-2021/22

Груповий етап

1 тур, 14 вересня

Група Е

Динамо - Бенфіка 0:0

Динамо: Бойко, Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков (Караваєв 76), Де Пена (Вербіч 76), Шкурін (Гармаш 60)

Бенфіка: Влаходімос, Отаменді, Вертонген, Морато, Жілберто (Лазаро 59), Вайгль, Жоау Маріу (Таарабт 86), Грімальдо, Рафа Сілва (Піцці 90), Евертон (Радоньїч 59), Яремчук (Дарвін Нуньєс 59)

Попередження: Сидорчук 52, Забарний 73, Гармаш 82 - Рафа Сілва 21, Яремчук 44, Вайгль 71

Раніше, Динамо знищило Бенфіку в Юнацькій лізі УЄФА.