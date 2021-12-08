Ліга чемпіонів. Бенфіка - Динамо: матч-центр

8 грудня у Лісабоні на стадіоні да Луж відбудеться матч шостого туру Ліги чемпіонів-2021/22 Бенфіка - Динамо. Початок - о 22:00.

Динамо підписало вихованця Монако.

У поєдинку з португальцями Мірча Луческу розраховує на наступних виконавців:

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На кого ставити у 6-му турі групового турніру Ліги чемпіонів.

Динамо Карлос де Пена зіграв 100-й матч за київський клуб.

Мірча Луческу:

"Грали на важкому полі. Напевно, не варто було навіть розпочинати цей матч, бо, особливо у першому таймі, поле було замерзле, тверде. Гравці ковзали, важко було зберігати рівновагу, важко контролювати м'яч.

У другому таймі мороз трохи відпустив газон, гравці стали стійкіше триматися і рухатися на футбольному полі, після чого пішли голи. Мої хлопці провели хороший матч та здобули заслужену перемогу".