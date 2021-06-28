Бельгія перемогла Португалію, Чехія сенсаційно пройшла Нідерланди та інші новини

Джерело - Чемпіон.

1. Збірна Бельгії переграла національну команду Португалії в 1/8 фіналу Євро-2020.

2. У матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи - 2020 збірна Нідерландів програла національній команді Чехії.

3. Збірна України має проблеми з концентрацією протягом усього поєдинку на цьому Євро. Про це заявив головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті.

4. Матч 1/8 фіналу Євро-2020 між Швецією і Україною розсудить італієць Даніеле Орсато.

5. Один з лідерів збірної Хорватії Іван Перішич заразився коронавірусом.

6. Збірна України з пляжного футболу поступилася у фінальному поєдинку відбірного турніру ЧС-2021 команді Іспанії і посіла на змаганнях друге місце.

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7. Девіс завоював пояс WBA в першій напівсередній вазі.

8. Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) задоволений проведеним боєм з Масайосі Накатані (19-2, 13 КО).

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9. Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Штирії.

Цитата дня:

Ломаченко викликав на реванш абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса: "Всі бачили, я довів, що потрібно зробити реванш і боксувати з Лопесом. Всі бачили, як переміг, всі хочуть реванш. Давайте організуємо реванш. Що сказали Лопесу? Виграй свій бій, давай проведемо реванш".