Джерело - Чемпіон.

Збірна України має проблеми з концентрацією протягом усього поєдинку на цьому Євро.

Про це заявив головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті.

👤 Ancelotti ve a Italia e Inglaterra como finalistas de la #EURO2020

🗣️ "Bélgica tiene a Lukaku, en Francia da miedo Mbappé, Portugal tiene su joya, CR7, pero con Italia me cuesta elegir. Y esta es una ventaja"

✍️ @mirkocalemmehttps://t.co/RiKrls0qoX — Diario AS (@diarioas) June 25, 2021

"Я хотів би згадати Україну Шевченка і Тассотті, яка зуміла вийти до плей-оф Євро-2020. У цієї країни лише один недолік: українці мають проблеми з концентрацією уваги протягом усього матчу", - сказав Анчелотті.

Раніше Анчелотті назвав фіналістів Євро-2020.

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