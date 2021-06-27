Ферстаппен виграв Гран-прі Штирії

В Австрії завершився черговий етап Формули-1. Переможцем гонки став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Друге місце зайняв гонщик Мерседеса Льюїс Гамільтон, а трійку найкращих замкнув його напарник Вальттері Боттас.
Серхіо Перес, який представляє Ред Булл, в кінцівці ледь не наздогнав Боттаса, але йому трохи не вистачило до подіуму. В результаті мексиканець став четвертим. П'ятим фінішував Ландо Норріс, який представляє Макларен.
Як завжди, останнім став російський пілот Хааса Нікіта Мазєпин він випередив лише Джорджа Расселла і П'єра Гаслі, які зійшли з дистанції.
Гран-прі Штирії. Шпільберг (Австрія)
Гонка
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 71 круг
2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +35,743
3. Вальттері Боттас (Мерседес) +46,907
4. Серхіо Перес (Ред Булл) +47,434
5. Ландо Норріс (Макларен) +1 коло
6. Карлос Сайнс (Феррарі) +1 коло
7. Шарль Леклер (Феррарі) +1 коло
8. Ланс Стролл (Астон Мартін) +1 коло
9. Фернандо Алонсо (Альпін) +1 коло
10. Юки Цунода (Альфа Таурі) +1 коло
11. Кімі Ряйкконен (Альфа Ромео) +1 коло
12. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +1 коло
13. Даніель Ріккардо (Макларен) +1 коло
14. Естебан Окон (Альпін) +1 коло
15. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео) +1 коло
16. Мік Шумахер (Хаас) +2 кола
17. Ніколас Латіфі (Вильямс) +3 кола
18. Нікіта Мазєпин (Хаас) +3 круга