Ферстаппен виграв Гран-прі Штирії

В Австрії завершився черговий етап Формули-1. Переможцем гонки став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Друге місце зайняв гонщик Мерседеса Льюїс Гамільтон, а трійку найкращих замкнув його напарник Вальттері Боттас.

Серхіо Перес, який представляє Ред Булл, в кінцівці ледь не наздогнав Боттаса, але йому трохи не вистачило до подіуму. В результаті мексиканець став четвертим. П'ятим фінішував Ландо Норріс, який представляє Макларен.

Як завжди, останнім став російський пілот Хааса Нікіта Мазєпин він випередив лише Джорджа Расселла і П'єра Гаслі, які зійшли з дистанції.

Гран-прі Штирії. Шпільберг (Австрія)

Гонка

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 71 круг

2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +35,743

3. Вальттері Боттас (Мерседес) +46,907

4. Серхіо Перес (Ред Булл) +47,434

5. Ландо Норріс (Макларен) +1 коло

6. Карлос Сайнс (Феррарі) +1 коло

7. Шарль Леклер (Феррарі) +1 коло

8. Ланс Стролл (Астон Мартін) +1 коло

9. Фернандо Алонсо (Альпін) +1 коло

10. Юки Цунода (Альфа Таурі) +1 коло

11. Кімі Ряйкконен (Альфа Ромео) +1 коло

12. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +1 коло

13. Даніель Ріккардо (Макларен) +1 коло

14. Естебан Окон (Альпін) +1 коло

15. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео) +1 коло

16. Мік Шумахер (Хаас) +2 кола

17. Ніколас Латіфі (Вильямс) +3 кола

18. Нікіта Мазєпин (Хаас) +3 круга