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Ломаченко звернувся до Лопеса: Виграй свій бій та давай проведемо реванш

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Українець розповів про свої майбутні плани
Ломаченко звернувся до Лопеса: Виграй свій бій та давай проведемо реванш
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - Tribuna.com.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях  Василь Ломаченко бажає провести бій-реванш з Теофімо Лопесом.

Про це заявив сам український боксер.

"Всі бачили, я довів, що потрібно зробити реванш і боксувати з Лопесом. Всі бачили, як переміг, всі хочуть реванш. Давайте організуємо реванш. 

У нього [Лопеса - прим.] наступний бій з Камбососом. Але що далі? Наступного року - грудень, січень, лютий. Я чекаю. 

Які твої відчуття, що вони [Лопес та його батько - прим.] готові дати тобі цей бій? Я радий, якщо вони готові після свого поєдинку провести реванш. Це те, що ми хочемо, що хочуть все фани боксу.

Що сказали Лопесу? Виграй свій бій, давай проведемо реванш", - зазначив Ломаченко.

Раніше, Ломаченко переміг технічним нокаутом Накатані в 9 раунді.

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