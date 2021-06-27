Ломаченко звернувся до Лопеса: Виграй свій бій та давай проведемо реванш

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко бажає провести бій-реванш з Теофімо Лопесом.

Про це заявив сам український боксер.

"Всі бачили, я довів, що потрібно зробити реванш і боксувати з Лопесом. Всі бачили, як переміг, всі хочуть реванш. Давайте організуємо реванш.

У нього [Лопеса - прим.] наступний бій з Камбососом. Але що далі? Наступного року - грудень, січень, лютий. Я чекаю.

Які твої відчуття, що вони [Лопес та його батько - прим.] готові дати тобі цей бій? Я радий, якщо вони готові після свого поєдинку провести реванш. Це те, що ми хочемо, що хочуть все фани боксу.

Що сказали Лопесу? Виграй свій бій, давай проведемо реванш", - зазначив Ломаченко.