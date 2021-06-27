Збірна України поступилася Іспанії у фіналі відбору чемпіонату світу

Джерело - Чемпiон.

Збірна України з пляжного футболу поступилася у фінальному поєдинку відбірного турніру ЧС-2021 команді Іспанії і посіла на змаганнях друге місце.

Після перемоги над збірною Португалії у півфінальній зустрічі сьогодні синьо-жовті у фінальному матчі кваліфікації в Назаре зустрічалися з іспанцями.

Пропустивши по м'ячу на початку першого і другого тайму, підопічні Миколи Костенка зуміли відновити рівновагу зусиллями Олега Зборовського та Юрія Щериці. Однак ще до останньої перерви піренейська команда ще двічі змусила капітулювати нашого голкіпера — 2:4.

У третій 12-хвилинці наша збірна пропустила ще один м'яч, причому у момент, коли через вилучення Юрія Щериці вона перебувала у чисельній меншості. У підсумку — 2:5 і друге місце на турнірі в Назаре.

Відбірковий турнір чемпіонату світу

Фінал

27 червня

Іспанія - Україна 5:2

Голи: 1:0 - 3 Мейас, 2:0 - 15 Гомес, 2:1 - 17 Зборовський, 2:2 - 20 Щериця, 3:2 - 21 Паредес, 4:2 - 22 Гомес, 5:2 - 34 Мейас