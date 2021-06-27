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Перішич захворів на коронавірус

Сьогодні 11:10 177 0
Футболіст не зіграє в матчі проти Іспанії
Перішич захворів на коронавірус
#Перішич, #Хорватія

Джерело - sport.ua.

Один з лідерів збірної Хорватії Іван Перішич заразився коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Хорватського футбольного союзу.

Медична служба хорватської збірної ізолювала футболіста від інших членів команди і відразу проінформувала компетентну епідеміологічну службу.

Перішич проведе 10 днів на самоізоляції, і в цей період він не братиме участі в матчах збірної Хорватії. Тестування на коронавірус всіх інших членів хорватської делегації дало негативний результат.

Таким чином, Перішич пропустить поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи Хорватія - Іспанія, який відбудеться 28 червня.

Нагадаємо, збірна Італії здобула непросту перемогу над Австрією (2:1) в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020.

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