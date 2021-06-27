 Ломаченко - Накатини: обзор боя, видео - онлайн | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко - Накатані: найкращі моменти бою

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Ломаченко - Накатані: найкращі моменти бою

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко здобув перемогу технічним нокаутом над японцем Масайосі Накатані. У 9 раунді рефері був змушений зупинити поєдинок через беззаперечну перевагу Ломаченка.

Найцікавіші моменти бою

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