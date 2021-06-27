Ломаченко - Накатані: найкращі моменти бою

Джерело - Чемпіон.
Василь Ломаченко здобув перемогу технічним нокаутом над японцем Масайосі Накатані. У 9 раунді рефері був змушений зупинити поєдинок через беззаперечну перевагу Ломаченка.
Найцікавіші моменти бою
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Василь Ломаченко здобув перемогу технічним нокаутом над японцем Масайосі Накатані. У 9 раунді рефері був змушений зупинити поєдинок через беззаперечну перевагу Ломаченка.
Найцікавіші моменти бою