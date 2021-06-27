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Девіс завоював пояс WBA в першій напівсередній вазі

Сьогодні 09:55 249 0
Американець переміг технічним нокаутом в 11-му раунді
Девіс завоював пояс WBA в першій напівсередній вазі
#Девіс

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (25-0, 24 KO) переміг непереможного чемпіона WBA в напівсередній вазі Маріо Барріоса (26-1, 17 KO) в 11-му раунді на арені State Farm в Атланті.

Бій проходив в першій напівсередній вазі, Девіс завоював пояс у третьому дивізіоні.

В одинадцятому раунді Девіс дістав Барріоса ударом по корпусу, після чого суперник опинився в нокдауні. Маріо вдалося піднятися, але дуже швидко він потрапив під потужні удари Джервонти і зігнувся. Після цього рефері зупинив бій.

Раніше, Ломаченко технічним нокаутом переміг Накатані.

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