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Збірна України зіграє зі шведами на легендарному стадіоні

Сьогодні 17:00 Стас Лысак 145 0
Поєдинок відбудеться 29 червня, о 22:00
Збірна України зіграє зі шведами на легендарному стадіоні
#Євро-2020, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

29 червня на Гемпден-Парк у Глазго збірна України зіграє у 1/8 Євро-2020 проти Швеції.

  Актуально: Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Швеція - України

Стадіон у найбільшому місті Шотландії є одним з найлегедарніших у світі та входить до числа 5-зіркових арен за оцінкою УЄФА.

Гемпден-Парк був заснований у далекому 1903 році і є домашньою ареною для футбольного клубу Квінз Парк та збірної Шотландії. 31 жовтня 1903 року на стадіоні відбувся перший матч, в якому господарі поля приймали команду Селтік і перемогли з рахунком 1:0.

Цей стадіон назавжди вписав своє ім'я в історію європейського та світового футболу загалом.

У 1960 на стадіоні відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів 1959/60 р.(Реал - Айнтрахт 7:3), який став найвідвідуванішим за всю історію проведення фіналів турніру: на нього прийшло понад 127 тисяч чоловік. Крім того, цей же фінал побив рекорд за кількістю голів, забитих за матч, - 10. Із цих 10 голів 4 забив Ференц Пушкаш, що також є рекордом.

Також не варто забувати, що Зінедін Зідан забив свій легендарний гол у фіналі ЛЧ проти Баєра саме у Глазго, на арені, де зовсім скоро зіграє збірна України.

Проте це не єдині історичні матч, які приймав Гемпден-Парк, тут 4 рази провдоили фінал Ліги чемпіонів та тричі фінал Кубка Кубків(пізніше Кубок УЄФА):

1960 Реал Мадрид - Айнтрахт 7:3 (фінал Ліги Чемпіонів)

1962 Атлетіко (Мадрид) - Фіорентіна 1:1 (фінал Кубка Кубків УЄФА)

1966 Боруссія (Дортмунд) - Ліверпуль 2:1 (фінал Кубка Кубків УЄФА)

1967 Селтік - Расінг 1:0 (фінал Ліги Чемпіонів)

1976 Баварія - Сент-Етьєнн 1:0 фінал Ліги Чемпіонів)

2002 Реал Мадрид - Баєр (Леверкузен) 2:1 (фінал Ліги Чемпіонів)

2007 Севілья - Еспаньйол 2:2 (пен.3:1) (фінал Кубка УЄФА)

Збірна України лише одного разу грала на Гемпден Парк і в Шотландії загалом. Єдиний матч на легедарній арені наша команда провела у жовтні 2007 року в рамках кваліфікації Євро-2008. Шотландці перемогли з рахунком 3:1, а єдиний гол за збірну України забив Андрій Шевченко.

Нагадаємо, українська діаспора у Великій Британії готує централізований фан-тур на матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція - Україна.

 

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