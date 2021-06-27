Призначено арбітрів на матч Швеція - Україна

Гра відбудеться 29 червня в Глазго

Джерело - Чемпіон.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 між Швецією і Україною розсудить італієць Даніеле Орсато.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Бригада арбітрів:

Головний арбітр: Даніеле Орсато

Асистенти: Алессандро Джаллатіні, Фабіано Преті

Четвертий арбітр: Давіде Маса

Відеопомічники арбітра: Массіміліано Ірраті, Марко Ді Белло, Філіппо Мелі, Паоло Валері

На Євро-2020 Орсато судив матч Англія - ​​Хорватія (1:0) та Іспанія - Польща (1:1). У першому італієць показав чотири жовті картки, у другому - шість.

Україна і Швеція зіграють у вівторок, 29 червня. Матч в Глазго почнеться о 22:00.