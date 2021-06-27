Призначено арбітрів на матч Швеція - Україна

Джерело - Чемпіон.
Матч 1/8 фіналу Євро-2020 між Швецією і Україною розсудить італієць Даніеле Орсато.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Бригада арбітрів:
Головний арбітр: Даніеле Орсато
Асистенти: Алессандро Джаллатіні, Фабіано Преті
Четвертий арбітр: Давіде Маса
Відеопомічники арбітра: Массіміліано Ірраті, Марко Ді Белло, Філіппо Мелі, Паоло Валері
На Євро-2020 Орсато судив матч Англія - Хорватія (1:0) та Іспанія - Польща (1:1). У першому італієць показав чотири жовті картки, у другому - шість.
Україна і Швеція зіграють у вівторок, 29 червня. Матч в Глазго почнеться о 22:00.