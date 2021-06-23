 Чемпіонат Європи. Група E. Календар, результати, турнірна таблиця | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Чемпіонат Європи. Група E. Календар, результати, турнірна таблиця

Сьогодні 10:40 8052 0
Чемпіонат Європи. Група E. Календар, результати, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.

У групі E на чемпіонаті Європи з футболу зіграють збірні Іспанії, Польщі, Словаччини та Швеції. Матчі в квартеті E відбудуться в Севільї та Санкт-Петербурзі. Фінал Євро прийматиме Вемблі.

Група A Група B Група C Група D Група F

Група E

14 червня

19:00 Польща - Словаччина  1:2  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

22:00 Іспанія - Швеція  0:0  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

18 червня

16:00 Швеція - Словаччина  1:0  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

19 червня

22:00 Іспанія - Польща  1:1  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

23 червня

19:00 Словаччина - Іспанія  _:_  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

19:00 Швеція - Польща  _:_  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

Склади команд у групі E

До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли два перших місця в групах і 4 найкращі команди, які фінішують у квартетах третіми. Переможець групи Е у 1/8 фіналу зіграє проти команди, яка посяде третє місце в групі A, B, C чи D. Друге місце в квартеті Е виходить на другу команду з групи D. Ймовірне третє місце в цій групі потрапить в 1/8 фіналу на переможців групи В або С.

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