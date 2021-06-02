 Євро 2020: заявки команд у групі E | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро 2020: заявки команд у групі E

Сьогодні 22:03 166 0
Євро 2020: заявки команд у групі E

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи-2020 стартує 11 червня і завершиться 11 липня.

Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка

Напередодні турніру збірні вже оголосили свої заявки.

При цьому аж до першого матчу допускається необмежена кількість замін у випадку важких травм або захворювань футболістів (в тому числі захворювання COVID-19 і випадки тісних контактів з хворими). Повернути заміненого гравця в заявку не можна.

Представляємо заявки команд Групи Е:

Іспанія

Воротарі: Унаі Сімон (Атлетік), Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Роберт Санчес (Брайтон)

Захисники: Хосе Гайя (Валенсія), Хорді Альба (Барселона), Пау Торрес (Вільярреал), Емерік Ляпорт і Ерік Гарсія (обидва – Ман Сіті), Діего Льоренте (Лідс), Сезар Аспілікуета (Челсі), Маркос Льоренте (Атлетіко)

Півзахисники: Серхіо Бускетс і Педрі (обидва – Барселона), Родрі (Ман Сіті), Тьяго (Ліверпуль), Коке (Атлетіко), Фабіан Руіс (Наполі)

Нападники: Дані Ольмо (Лейпциг), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Альваро Мората (Ювентус), Жерар Морено (Вільярреал), Ферран Торрес (Ман Сіті), Адама Траоре (Вулвергемптон), Пабло Сарабія (ПСЖ)

Швеція

Воротарі: Карл-Юхан Юнссон (Копенгаген), Крістоффер Нордфельдт (Генчлербірлігі), Робін Ульсен (Евертон).

Захисники: Еміль Крафт (Ньюкасл), Віктор Лінделеф (Манчестер Юнайтед), Маркус Даніельсон (Далянь Іфан), Мартін Ульссон (Хекен), Людвіг Аугустінссон (Вердер), Понтус Янссон (Брентфорд), Філіп Хеландер (Рейнджерс), Мікаель Лустіг (АІК), Андреас Гранквіст (Хельсінборг).

Півзахисники: Еміль Форсберг (Лейпциг), Кен Сема (Вотфорд), Віктор Классон (Краснодар), Деян Кулусевский (Ювентус), Себастьян Ларссон (АІК), Альбін Екдаль (Сампдорія), Крістоффер Ульссон (Краснодар), Йенс-Люс Каюсте (Мітьюлланд), Маттіас Сванберг (Болонья), Густав Свенссон (Гуанчжоу).

Нападники: Маркус Берг (Краснодар), Александр Ісак (Реал Сосьєдад), Робін Квайсон (Майнц), Джордан Ларссон (Спартак Москва).

Польща

Воротарі: Лукаш Фабяньський (Вест Гем), Войцех Щенсний (Ювентус), Лукаш Скорупський (Болонья)

Захисники: Ян Беднарек (Саутгемптон), Бартош Берешіньський (Сампдорія), Павел Давидович (Верона), Каміль Глік (Беневенто), Міхал Хелік (Барнслі), Томаш Кендзера (Динамо Київ), Каміль Пентковський (Ракув), Тімотеуш Пухач (Лех), Мацей Рібус (Локомотив Москва)

Півзахисники: Пшеміслав Франковський (Чікаго Файр), Каміль Южвяк (Дербі Каунті), Матеуш Кліх (Лідс), Кацпер Козловський (Погонь), Гжегож Кріховяк (Локомотів Москва), Кароль Лінетті (Торіно), Якуб Модер (Брайтон), Пшеміслав Плахета (Норвіч), Петр Зеліньський (Наполі)

Нападники: Давід Ковнацький (Фортуна Дюссельдорф), Роберт Левандовський (Баварія), Аркадіуш Мілік (Марсель), Кароль Свідерський (ПАОК), Якуб Шверчок (Пяст)

Словаччина​​

Воротарі: Мартін Дубравка (Ньюкасл), Марек Родак (Фулгем), Душан Куцяк (Легія).

Захисники: Петер Пекарік (Герта), Любомір Шатка (Лех), Деніс Вавро (Уеска), Мілан Шкрініар (Інтер), Томаш Губочан (Омонія), Давід Ганцко (Спарта Прага), Мартін Косцелнік (Слован), Мартін Вальент (Мальорка).

Півзахисники: Марек Гамшик (Гетеборг), Станіслав Лоботка (Наполі), Патрік Грошовськи (Генк), Юрай Куцка (Парма), Ондрей Дуда (Кельн), Роберт Мак (Ференцварош), Владімір Вайсс (Слован), Ласло Бенеш (Аугсбург), Лукаш Гараслін (Сассуоло), Томаш Суслов (Гронінген), Ян Грегуш (Міннесота), Якуб Громада (Слован Ліберец).

Нападники: Міхал Дюріш (Омонія), Роберт Боженік (Феєноорд), Іван Схранц (Яблонец).

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