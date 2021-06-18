Євро-2020. Іспанія - Польща: онлайн-трансляція матчу в групі E. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії зіграє зі збірною Польщі в другому турі групи E на Євро-2020. Матч відбудеться в суботу, 19 червня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканаліх Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Іспанія - Польща дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому турі Іспанці не змогли перемогти шведів (0:0), а Польща безвольно поступилася Словаччині (1:2).

В іншій грі квартету F Швеція мінімально перемогла Словаччину (1:0).