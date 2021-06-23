 Іспанія знищила Словаччину, Швеція здолала Польщу на Євро-2020 | Євро-2020 | Champion.com.ua
Євро-2020. Португалія - Франція 0:0 ОНЛАЙН
Сьогодні 21:55 2512
Цуренко перемогла Мур у кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 21:55 36
Іспанія знищила Словаччину, Швеція здолала Польщу на Євро-2020
Сьогодні 20:55 761
Збірна України вийшла у плей-оф Євро-2020
Сьогодні 20:54 4038 7
Збірна України програла Португалії у відборі на ЧС-2021
Сьогодні 20:25 1173
Марченко програв Макдональду у кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 20:09 173 1
Світоліна програла Рибакіній на турнірі в Істборні
Сьогодні 17:24 587 1
Бондаренко переграла Мінеллу у кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 16:39 266
Завацька програла Грабер у кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 16:24 233
Тренер Динамо очолив Чорноморець
Сьогодні 13:58 1752
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Пропускаємо. Збірна Австрії виходить вперед у матчі проти України
Пропускаємо. Збірна Австрії виходить вперед у матчі проти України Valeriy Ruchka
21.06.2021 19:41 778
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020 Стас Лысак
21.06.2021 16:16 766
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією Андрій Твердохліб
21.06.2021 15:12 1737
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр Андрій Твердохліб
21.06.2021 14:07 6340 4
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця Андрій Твердохліб
21.06.2021 13:30 669
Прямі трансляції
Навколо спорту

Іспанія знищила Словаччину, Швеція здолала Польщу на Євро-2020

Сьогодні 20:55 761 0
Іспанія та Швеція вийшли до плей-оф
Іспанія знищила Словаччину, Швеція здолала Польщу на Євро-2020
#Іспанія, #Швеція, #Польща

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 червня, у третьому турі групи Е чемпіонату Європи з футболу збірна Іспанії переграла Словаччину, а Швеція - Польщу.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Група Е
3 тур, 23 червня

Словаччина - Іспанія 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 30 Дубравка (авт), 0:2 - 45+3 Ляпорт, 0:3 - 56 Сарабія, 0:4 - 67 Торрес, 0:5 - 72 Куцка (авт)

Швеція - Польща 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Форсберг, 2:0 - 59 Форсберг, 2:1 - 61 Левандовський, 2:2 - 84 Левандовський, 3:2 - 90+4 Клаессон

Нагадаємо, Англія здолала Чехію, Хорватія переграла Шотландію на Євро-2020.

Коментарі ()