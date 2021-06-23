Іспанія та Швеція вийшли до плей-оф

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 червня, у третьому турі групи Е чемпіонату Європи з футболу збірна Іспанії переграла Словаччину, а Швеція - Польщу.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Група Е

3 тур, 23 червня

Словаччина - Іспанія 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 30 Дубравка (авт), 0:2 - 45+3 Ляпорт, 0:3 - 56 Сарабія, 0:4 - 67 Торрес, 0:5 - 72 Куцка (авт)

Швеція - Польща 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Форсберг, 2:0 - 59 Форсберг, 2:1 - 61 Левандовський, 2:2 - 84 Левандовський, 3:2 - 90+4 Клаессон

Нагадаємо, Англія здолала Чехію, Хорватія переграла Шотландію на Євро-2020.