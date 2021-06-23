Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 червня, у третьому турі групи Е чемпіонату Європи з футболу збірна Іспанії переграла Словаччину, а Швеція - Польщу.
Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Група Е
3 тур, 23 червня
Словаччина - Іспанія 0:5 (0:2)
Голи: 0:1 - 30 Дубравка (авт), 0:2 - 45+3 Ляпорт, 0:3 - 56 Сарабія, 0:4 - 67 Торрес, 0:5 - 72 Куцка (авт)
Швеція - Польща 3:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 2 Форсберг, 2:0 - 59 Форсберг, 2:1 - 61 Левандовський, 2:2 - 84 Левандовський, 3:2 - 90+4 Клаессон
Нагадаємо, Англія здолала Чехію, Хорватія переграла Шотландію на Євро-2020.