Євро-2020. Шведський автобус вистояв під натиском збірної Іспанії

Поєдинок завершився з нулями на табло

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії та національна команда Швеції провели один з найнудніших матчів на цьому чемпіонаті Європи, який завершився з нулями на табло.

Звісно заслуги "Фурії Рохи" в цьому немає. Господарі поєдинку з перших хвилин взяли м'яч під контроль і намагалися атакувати.

На 16-й хвилині іспанці створили перший гольовий момент. Коке виконував класну подачу у штрафний майданчик, Ольме пробив головою, але Ольсен у чудовому стрибку врятував шведів.

Збірна Швеції майже усією командою оборонялася раз за разом відбиваючись від наступів іспанців. На 38-й хвилині Альваро Мората мав чудову можливість відкрити рахунок у матчі. Альба виконував закидання у штрафний майданчик, Даніельсон помилився і нападник Ювентуса виходив сам на сам з голкіпером, але Мората пробив трохи повз дальню стійку. Пощастило зараз гостям.

Вже через декілька хвилин шведам вдалося створити перший момент біля воріт суперника. Ісаку вдалося зачепитися за м'яч у штрафному майданчику і навіть пробивав по воротах форвард, але оборонець збірної Іспанії дивом врятував свою команду і снаряд відскочив у стійку.

Перший тайм завершився за повного домінування збірної Іспанії на полі та з нулями на табло.

У другій половині гри ситуація не сильно змінилася.

Іспанці продовжували атакувати, а шведи відсиджувалися в захисті. Так на 49-й хвилині Мората з-за меж штрафного майданчику пробивав, але м'яч пройшов трохи повз ворота.

Проте в середині другого тайму збірна Швеції створила другий гольовий момент. Ісак класно накрутив двох захисників у штрафному майданчику збірної Іспанії і дивом прострілив на Берга. Якимось неймовірним чином форвард збірної Швеції не влучив по порожнім воротам.

Надалі матч проходив у звичайному темпі. Збірна Іспанії кружляла навколо штрафного майданчика суперника, проте створити дійсно гольовий момент не вдавалося.

У підсумку нулі на табло. Збірна Іспанії втрачає важливі очки, проте все ще залишається фаворитом своєї групи. А от шведи здобули дуже потрібний заліковий пункт, який може допомогти їм вийти до плей-оф Євро-2020.