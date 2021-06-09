Євро-2020. Польща - Словаччина онлайн-трансляція матчу в групі E. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірні Польщі та Словаччини відкривають програму групи E на Євро-2020. Матч відбудеться в понеділок, 14 червня, на Газпром-Арені в санкт-Петербурзі. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Польща - Словаччина дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

В іншому матчі квартету Іспанія зіграє зі Швецією. Гра в Сеільї розпочнеться о 22:00.

Збірна України в першому турі Євро-2020 у групі C зіграє проти Нідерландів. Матч українців розпочнеться о 22:00 в неділю, 13 червня.