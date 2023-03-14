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Клімас: Ф'юрі сам просив про реванш, і ми на це погодилися

Сьогодні 16:55 136 0
Менеджер Олександра Усика заявив, що британець бреше
Клімас: Ф'юрі сам просив про реванш, і ми на це погодилися
#Клімас, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) просив у чемпіона WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) вказав пункт про реванш.

Про це заявив менеджер українського боксера Егіс Клімас.

"Ніхто з команди Усика не просив про реванш, припини брехати людям. Проблема з реваншем виникла з твого боку. Коли ми працювали з твоїми промоутерами, ти попросив про реванш, і ми погодилися. То що буде далі, щоб не битися з Усиком?", - зазначив Клімас.

Нагадаємо Ф’юрі запропонував Усику провести бій без умови реваншу. Усик вже відповівна ультиматум британця

Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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