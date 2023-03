Клімас: Ф'юрі сам просив про реванш, і ми на це погодилися

Володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) просив у чемпіона WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) вказав пункт про реванш.

Про це заявив менеджер українського боксера Егіс Клімас.

No one from @usykaa side asking a rematch stop lying to people. Rematch issue came from your side, as we there dealing with your promoters you asked for rematch which we agreed, so what is next not to fight Usyk? https://t.co/Rvo2ptZLRm