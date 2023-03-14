Клімас: Ф'юрі сам просив про реванш, і ми на це погодилися

Менеджер Олександра Усика заявив, що британець бреше

Джерело - Чемпіон.

Володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) просив у чемпіона WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) вказав пункт про реванш.

Про це заявив менеджер українського боксера Егіс Клімас.

"Ніхто з команди Усика не просив про реванш, припини брехати людям. Проблема з реваншем виникла з твого боку. Коли ми працювали з твоїми промоутерами, ти попросив про реванш, і ми погодилися. То що буде далі, щоб не битися з Усиком?", - зазначив Клімас.

No one from @usykaa side asking a rematch stop lying to people. Rematch issue came from your side, as we there dealing with your promoters you asked for rematch which we agreed, so what is next not to fight Usyk? https://t.co/Rvo2ptZLRm — Egis Klimas (@KlimasBoxing) March 13, 2023

Нагадаємо Ф’юрі запропонував Усику провести бій без умови реваншу. Усик вже відповівна ультиматум британця

Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.