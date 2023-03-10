Усик прийняв пропозицію Ф'юрі за умови пожертви Україні

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.
Про це українець сказав у власному зверненні.
"Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію 70 на 30, щоб битися 29 квітня на Вемблі. Але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 мільйон фунтів відразу після бою. І за кожен день твоєї затримки ви заплатите 1% зі свого гаманця українцям. Домовились?" - сказав Усик.
Belly @Tyson_Fury Deal !?? pic.twitter.com/X1IoWF5zgY— Alexander Usyk (@usykaa) March 10, 2023