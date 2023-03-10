Головне
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Сьогодні 11:30 1863
Усик прийняв пропозицію Ф'юрі за умови пожертви Україні
Сьогодні 22:20 1348
Зінченко вдруге поспіль став найкращим гравцем місяця в Арсеналі
Сьогодні 19:43 388
Шиффрін повторила легендарний рекорд Стенмарка, вигравши 86-й етап КС
Сьогодні 18:38 442
Збірна України U-17 розгромно програла Ірландії у еліт-раунді відбору на Євро-2023
Сьогодні 17:43 472
Україна стала недосяжною для своїх переслідувачів у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 11:15 44154 5
Україна може втратити місце в заявці на проведення чемпіонату світу
Сьогодні 04:18 1056
Ліга Європи. Шахтар - Феєнорд 1:1: огляд матчу
Сьогодні 00:49 813
Шахтар - Феєнорд: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:14 12549
Арсенал із Зінченком зіграв внічию зі Спортінгом, Манчестер Юнайтед розгромив Бетіс: результати 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:55 975
Прямі трансляції

Усик прийняв пропозицію Ф'юрі за умови пожертви Україні

Сьогодні 22:20 1348 0
Українець відповів на вимогу Тайсона Ф'юрі
Усик прийняв пропозицію Ф'юрі за умови пожертви Україні
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

Про це українець сказав у власному зверненні.

"Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію 70 на 30, щоб битися 29 квітня на Вемблі. Але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 мільйон фунтів відразу після бою. І за кожен день твоєї затримки ви заплатите 1% зі свого гаманця українцям. Домовились?" - сказав Усик.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Феєнорд 1:1. Як це було - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд 1:1. Як це було - Ліга Європи 8890
Україна стала недосяжною для своїх переслідувачів у таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна стала недосяжною для своїх переслідувачів у таблиці коефіцієнтів УЄФА 44154 5
Ракицький забив чудо-гол спиною у ворота Феєнорда - Шахтар повів у рахунку Ракицький забив чудо-гол спиною у ворота Феєнорда - Шахтар повів у рахунку 14971
16 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону 16 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону 4926
Ракицький відмовився спілкуватися з журналістами після матчу з Феєнордом - ВІДЕО Ракицький відмовився спілкуватися з журналістами після матчу з Феєнордом - ВІДЕО 3213 1
Шахтар - Феєнорд: відео голів і огляд матчу Шахтар - Феєнорд: відео голів і огляд матчу 12549
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13640 6
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 14617 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 16977
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 28039
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 16215
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 66063