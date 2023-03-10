Усик прийняв пропозицію Ф'юрі за умови пожертви Україні

Українець відповів на вимогу Тайсона Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

Про це українець сказав у власному зверненні.