Усик та Ф'юрі домовилися про проведення бою

Бій заплановано на 29 квітня

Джерело - Чемпіон.

Команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

Про це повідомив президент WBA Гільберто Мендоза

Сторони попросили час для роботи над контрактом, щоб закрити угоду.

Бій заплановано на 29 квітня.

Учора, 10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.