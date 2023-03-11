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Усик та Ф'юрі домовилися про проведення бою

Сьогодні 08:18 232 0
Бій заплановано на 29 квітня
Усик та Ф'юрі домовилися про проведення бою
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

Про це повідомив президент WBA Гільберто Мендоза

Сторони попросили час для роботи над контрактом, щоб закрити угоду.

Бій заплановано на 29 квітня.

Учора, 10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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