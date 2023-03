Усик та Ф'юрі домовилися про проведення бою

Команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

Про це повідомив президент WBA Гільберто Мендоза

Сторони попросили час для роботи над контрактом, щоб закрити угоду.

Бій заплановано на 29 квітня.

Учора, 10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

WBA President Gilberto Mendoza received confirmation from Oleksandr Usyk and Tyson Fury's teams that there is an agreement to make the unification fight. They request time to work on the contracts to close the deal. #UsykFury pic.twitter.com/YhWKZMWXMG