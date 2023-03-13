Усик: Ф’юрі, підпиши контракт або звільни пояс

Олександр Усик прокоментував черговий ультиматум Тайсона Ф’юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF в надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 KO) відповів на ультиматум володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO), який запропонував провести бій без умови реваншу.

Про це заявив український боксер в Instagram.

"Привіт, жадібне пузо, положення про реванш надійшло з вашого боку, а не з мого. Припини скиглити та ухилятися. Будь чоловіком, підпиши контракт або звільни пояс. Мені потрібен титул абсолюта, а не грати у ваші дурні ігри", - сказав Усик.

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Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.