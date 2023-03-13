Головне
Суд ухвалив рішення про відсторонення Павелка з посади президента УАФ
Сьогодні 15:59 1315
Збірна України зіграє товариський матч із Німеччиною
Сьогодні 20:14 65
Ротань довикликав двох гравців у збірну України
Сьогодні 18:41 809
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Сьогодні 16:57 784
СУДний день, який хочеться відкласти. Які шанси врятуватися у Соболя зі Страсбуром і що це за команда
Сьогодні 16:33 269
Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими
Сьогодні 14:53 3388
Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО
Сьогодні 14:29 2710
Дніпро-1 отримав трансферний бан за трансфер Піреса
Сьогодні 14:15 389
Феєнорд - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 12:29 683
Крижанський здобув золото на етапі Кубка Європи
Сьогодні 12:18 259
Прямі трансляції

Усик: Ф’юрі, підпиши контракт або звільни пояс

Сьогодні 17:44 742 0
Олександр Усик прокоментував черговий ультиматум Тайсона Ф’юрі
Усик: Ф’юрі, підпиши контракт або звільни пояс
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF в надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 KO) відповів на ультиматум володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO), який запропонував провести бій без умови реваншу.

Про це заявив український боксер в Instagram.

"Привіт, жадібне пузо, положення про реванш надійшло з вашого боку, а не з мого.

Припини скиглити та ухилятися. Будь чоловіком, підпиши контракт або звільни пояс. Мені потрібен титул абсолюта, а не грати у ваші дурні ігри", - сказав Усик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

Коментарі ()
Популярне зараз
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 3632
Цуренко відмовилася виходити на гру з білорускою Соболенко Цуренко відмовилася виходити на гру з білорускою Соболенко 2427
Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО 4960
Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО 2710
Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими 3388
Промоутер назвав дату бою Ф'юрі - Усик Промоутер назвав дату бою Ф'юрі - Усик 7664
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 28758
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 66749 1
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3309
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 28940
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 14719 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 24432