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Ф’юрі: Усик і його команда варті 30 відсотків, погоджуйтесь

Сьогодні 16:32 531 0
Ф'юрі звернувся до команди Олександра Усика
Ф’юрі: Усик і його команда варті 30 відсотків, погоджуйтесь
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - інстаграм Тайсона Ф'юрі.

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) висунув умови контракту на бій чемпіону WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександру Усику (20-0, 13 КО).

Про це британець заявив у Інстаграмі.

"Я чую всі ці розмови про бій, що вони хочуть 50 відсотків, що Тайсон жадібний... Але з моєї точки зору, Усик, ти і твоя команда варті 30 відсотків. Погоджуйтесь, інакше бою буде. Якщо не погодишся, то битимешся з Даніелем Дюбуа за кілька мільйонів доларів. Якщо хочеш заробити реальні гроші, то бийся з Циганським королем".

  Актуально: Бій Ф'юрі - Усик може зірватися через фінансові запити Тайсона

"Але за кожен день, починаючи з сьогоднішнього, коли ви затримуєтеся і возитеся, я збираюся віднімати один відсоток від тридцяти. Якщо ви не погодитесь - добре, бийтеся з Дюбуа за кілька мільйони доларів. Тік-так, тік-так... Боягузи", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик має інтенсивний графік підготовки до можливого об'єднавчого поєдинку проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

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